Тюменская область изучает рынки сбыта для продуктов переработки торфа и сапропеля

| Фото: тюмень-органика.рф | Фото: тюмень-органика.рф

Тюменская область активно ищет потенциальные рынки сбыта для продуктов переработки торфа и сапропеля. Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил начальник управления департамента недропользования и экологии Тюменской области Антон Климович.

"Совместно с Тюменской торгово-промышленной палатой мы проводим так называемые экспортные марафоны, - пояснил он. - Были в Иране, который нуждается в органике, а своих удобрений у них нет, и плодородные почвы заметно сокращаются. Были в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, в Китае".

Интерес в этих странах есть и немалый именно к питательным смесям и удобрениям на основе торфа. "Рынок огромный и интерес к нашим удобрениям есть, - подчеркнул Антон Климович. - Но вход на эти рынки займет не один год. Нужно детально и долго прорабатывать этот вопрос. Ситуация осложняется и тем, что для продолжения работы нужно представить опытные образцы наших смесей и удобрений, учитывая особенности и спрос каждой страны".

Тема торфа и сапропеля на серьезном уровне впервые, по словам начальника управления областного департамента недропользования и экологии, была поднята в 2014 году. "Сегодня в регионе разведаны колоссальные запасы торфа - 2 млрд тонн, и стоит задача вовлекать его в разработку, - отметил Антон Климович. - Небольшими, но четкими шагами мы приступаем к освоению этих ресурсов. Уже восемь предприятий работают по 12 лицензиям. Мы смогли обеспечить приток инвесторов в эту отрасль. И они начинают развиваться. В 2018 году было добыто 16 тыс. тонн, в 2017-м – 10,3 тыс. Весь добытый торф расфасован в качестве питательной смеси и реализован за пределы области".

Соглашение об информационном сотрудничестве между департаментом недропользования и экологии Тюменской области и государственным предприятием "НИИ Белгипротопгаз" (Республика Беларусь, Минск), подписанное на форуме недропользователей 28 марта 2019 года, дает тюменским предприятиям возможность осваивать торф с учетом мировых тенденций и технологий.

"Белорусы в части добычи и переработки торфа – одни из мировых лидеров, - подчеркнул Антон Климович. - И они для нас некий драйвер для развития этой отрасли". И как подчеркивал на форуме недропользователей представитель белорусского НИИ, поиск рынков сбыта – это самая сложная проблема в развитии добычи и переработки торфа.

Борис Олейник