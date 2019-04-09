10 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменском центре аттестации (ул. Республики, 252, стр. 48) начнется однодневный семинар-практикум "Инновационные решения в области применения средств индивидуальной защиты. Комплексная защита при проведении сварочных работ".

В Тюмени в 11 часов 30 минут в музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнутся тренинги в рамках второго профессионального форума специалистов сферы культуры и искусства "Культурный ПрактикУм".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1, мраморный зал) начнется финальное шоу направления "Мода" областного фестиваля "Студенческая весна".

В Ишиме в Ишимском многопрофильном техникуме (ул. Карла Маркса, д.15) пройдет День государственного аграрного университета Северного Зауралья.

Этот день в истории:

1633 - бананы, ранее не виданные в Англии, начали продавать в лондонском магазине.

1722 - по указу Петра I в Петербурге начались систематические наблюдения за погодой.

1833 - впервые началось производство спичек.

1841 - вышел первый номер газеты New York Tribune.

1849 - американец Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.

1925 - город Царицын переименован в Сталинград (ныне Волгоград).

1941 - объявлено создание Хорватии.

1970 - Русская православная церковь предоставила автономию православной церкви в США.