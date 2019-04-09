ВИЧ-диссидентов в Тюменской области становится меньше

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области становится меньше ВИЧ-диссидентов.

Как рассказала на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия" пресс-секретарь центра профилактики и борьбы со СПИД Елена Лосева, ВИЧ-диссиденты все чаще сами обращаются в центр, просят назначить им лекарственные препараты. За последнее время в регионе также резко уменьшилось количество ВИЧ-диссидентских публикаций.

Мотивируют начать лечение и трагические примеры других ВИЧ-инфицированных. Так, недавно в Тюменской области умерла известная ВИЧ-диссидентка, которая категорически отказывалась лечиться сама и не хотела лечить своих детей.

"Мы неоднократно судились с ней по поводу того, что она не лечила своих детей. Женщина резко заболела, попала в стационар, у нее был выявлен туберкулез. Когда ситуация была уже критической, она признала то, что надо начать лечиться. К сожалению, уже нельзя было ничего сделать. Сегодня центр принимает усилия для розыска ее детей, чтобы они не оказались в такой ситуации", - рассказала Елена Лосева.

Главный специалист отдела организации специализированной медицинской помощи областного департамента здравоохранения Елена Иванова добавила, что в Тюменской области все ВИЧ-инфицированные получают необходимое лечение. Проблем с выделением необходимых медикаментов нет.

"Никаких сокращений по антиретровирусной терапии в Тюменской области нет. Мы увеличиваем количество лиц, которые ее получают. Часть препаратов поступают в регион за счет федеральных средств, часть – за счет областного бюджета. В 2018 году терапию получили 60,3 процента заболевших. Но эта цифра небольшая не потому что лекарств не хватает – кому-то она не показана, а кто-то отказывается сам. На 2019 год пациенты продолжат получать антиретровирусную терапию", - рассказала Елена Иванова.

Любовь Голышева