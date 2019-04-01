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Более четырехсот молодых семей получили участки под строительство жилья

Экономика, 13:23 10 апреля 2019

Главное управление строительства во ВКонтакте | Фото: Главное управление строительства во ВКонтакте

Более 400 многодетных семей получили земельные участки под строительство жилья в первом квартале 2019 года, сообщает региональный департамент имущественных отношений.

По итогам I квартала 2019 года в целях получения земельного участка бесплатно принято на учет 46 семей. Всего с начала реализации в регионе закона Тюменской области от 05.10.2011 № 64 "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей" в Тюменской области принято на учет 13 тыс. 372 семьи.

Земельные участки уже получили 7 тыс. 849 семей, из них 429 семей получили земельные участки в I квартале 2019 года. Общая площадь предоставленной земли составляет 836,7 га.

Подробная информация о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям Тюменской области здесь.

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# земельные участки , многодетные семьи , строительство жилья

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