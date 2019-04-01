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Пожароопасный сезон в Тюменской области объявят с 19 апреля

Общество, 18:38 10 апреля 2019

rosleshoz.ru | Фото: rosleshoz.ru

Пожароопасный сезон в Тюменской области планируется объявить с 19-20 апреля. Об этом во время визита в Уватский район объявил начальник управления федерального лесного надзора Игорь Шабров, сообщает пресс-служба муниципалитета.

"Плановые штабы проводим для того, чтобы выяснить готовность спецтехники, людей к тушению пожаров. Всем районам рекомендуем создавать и активнее работать с пожарными дружинами", – отметил он.

В Уватском районе действуют 23 добровольные дружины общей численностью 149 человек. Для их работы приобретено 120 комплектов обмундирования и 80 огнетушителей. В 2018 году проведено устройство минерализованных полос длиной 16 км. На территории района расположено 335 источников наружного противопожарного водоснабжения. Все сельские поселения оснащены переносными пожарными мотопомпами и пожарными рукавами.

"Противопожарная техника к сезону готова, расконсервирована, личный состав прошел обучение. В штате насчитывается 52 десантника-пожарного, из них 10 инструкторов десантно-пожарных групп. В третьей декаде апреля будет проведена тренировка со спуском с вертолета Ми-8. Учения запланированы совместно с МЧС", – сообщил начальник уватского отделения Тюменской авиабазы Алексей Зинченко.

Также уватское отделение авиабазы будет осуществлять патрулирование лесов. Алексей Зинченко добавил, что при втором классе пожарной опасности начинается наземное патрулирование, при третьем – авиационное. На патрулирование предусмотрено 330 летных часов. Контракты на аренду воздушных судов заключены.

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# дружины , лесные пожары , патрулирование , пожары , Уватский район

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