В Тюмени прошел День главного редактора районных СМИ

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

С требования законодательства об обеспечении доступности для инвалидов по слуху продукцией СМИ ознакомили представителей редакций СМИ Тюменской области.

10 апреля на традиционном совещании "День главного редактора районных СМИ" выступила руководитель управления Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО Оксана Шевченко.

С 1 января 2020 года вступают в силу поправки в закон о СМИ, в соответствии с которыми изменен перечень лицензионных требований на телевещание. Так, количество программ с субтитрами для инвалидов по слуху увеличится до 5% от общего объема вещания в неделю.

Еще один актуальный вопрос на повестке дня – отключение аналогового вещания. Напомним, 15 апреля Тюменская область перейдет на цифровое вещание. Как рассказала начальник управления массовых коммуникаций департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Илона Гимпелевич, несмотря на то, что проделана большая работа по информированию жителей, районным редакциям необходимо быть готовым ответить на вопросы жителей, которые не настроили оборудование.

Качественную работу районных газет Тюменской области отметило региональное управление Росгвардии. Благодарность за информирование жителей территориального управления и его подразделений получили редакции газет "Красное знамя", "Сельская новь", "Армизонский вестник", "Сельский труженик", "Красная звезда", "Голышмановский вестник", "Заводоуковские вести", "Ишимская правда", "Наша жизнь", "Сельский вестник", "Тобольская правда", "Уватские известия", "Ярковские известия", "Ялуторовская жизнь".