Тюменская область может стать опорным регионом для переселения жителей аварийных домов Арктики

| Фото: phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

Инициативу министра строительства и ЖКХ о переселении жителей аварийных домов Арктической зоны и районов Крайнего Севера в другие регионы высоко оценил губернатор Тюменской области Александр Моор. В своих официальных аккаунтах в ВКонтакте, "Одноклассники", "Instagram" глава региона сообщил, что дал поручение профильному департаменту подготовить соответствующие предложения.

"Поручил своему профильному заместителю, начальнику Главного управления строительства области Сергею Шустову изучить тему, систематизировать накопленный опыт и предложить варианты взаимодействия. Уверен, что жители северных территорий смогут обрести в Тюменской области второй дом. У нас для этого созданы все условия", - написал глава региона.

Как рассказал заместитель губернатора, начальник Главного управления строительства Сергей Шустов, у региона есть опыт строительства жилья для людей, которые переехали из автономных округов на постоянное место жительство в Тюмень.

Ранее глава Минстроя Владимир Якушев на панельной сессии "Национальные проекты в Арктической зоне Российской Федерации: механизмы реализации" в рамках V Международного арктического форума предложил внести изменения в жилищное законодательство по переселению граждан, проживающих в аварийном жилье в субъектах арктической зоны, в другие регионы.

"После завершения трудовой деятельности на Крайнем Севере, не стоит всех жителей оставлять в том регионе, где они трудились. Поэтому Владимир Якушев и предложил, дать возможность предоставить вместо аварийного жилья, которое сейчас есть на севере, квартиры в других регионах. Здесь Тюменская область могла бы помочь с переселением граждан с севера на юг. В микрорайонах "Ямальский-1" и "Ямальский-2" уже живут пять с половиной тысяч семей. В дальнейшем мы готовы помочь со строительством жилья для северян", - прокомментировал Сергей Шустов.

Сейчас программа расселения из аварийного жилья Арктической зоны подразумевает предоставление квартир в границах внутри субъекта. По мнению министра, возводить новые дома для переселенцев в других регионах дешевле, чем вести аналогичные работы в Арктике.

Эту инициативу поддержал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и отметил, что в части жилищной политики налажен опыт работы с Тюменской областью: "В Тюмени построен не один микрорайон. Возможно, Тюменская область станет опорным регионом, где мы начнем тестовый пилотный проект. А в дальнейшем посмотрим, как расширить границы. Но в любом случае, мы дождемся выхода закона и потом примем региональную программу".

Напомним, что с 2005 года в Тюменской области реализуется программа "Сотрудничество", по которой жителям, выезжающим из автономных округов в Тюменскую область, предоставляют социальные выплаты на приобретение жилого помещения. Так, в Тюмени появились мкр. Ямальский и Ямальский-2, которые активно застраиваются, в том числе и объектами социальной инфраструктуры. В 2018 году в мкр. Ямальский-2 открылась новая большая школа, в этом году началось строительство поликлиники и готовится к сдаче детский сад.

Александр Лабыкин