12 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 321) начнется заседание комитета областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Тюмени в 9 часов в Областной клинической больнице №1 (ул. Котовского, 55, конференц-зал) начнется межрегиональная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы токсикологии".

В Тюмени в 9 часов в Областной клинической больнице №1 (ул. Юрия Семовских, 10) начнется областная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы эпилептологии".

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется Национальный лесной форум.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется тридцатое заседание Тюменской областной думы шестого созыва.

В Тюмени в 12 часов на площади Памяти (пересечение улиц Таймырская и Мельникайте) начнется открытие областной патриотической акции "Вахта памяти-2019".

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня образования областной думы.

В Тюмени в 18 часов в в ТРЦ "Гудвин" (ул. Максима Горького, 70) начнется пресс-конференция, посвященная турниру по MMA в Тюмени "Сила Сибири" лиги RBM.

Этот день в мире:

1684 – умер Николо Амати, выдающийся итальянский мастер смычковых инструментов.

1823 – родился драматург Александр Островский.

1881 - объявление Высочайшего разрешения императора Александра III свободного въезда и выезда из России.

1839 – родился русский путешественник, исследователь Центральной Азии Николай Пржевальский.

1861 – началась гражданская война в США между северными и южными штатами.

1912 – родился актер Ефим Копелян.

1918 – издан знаменитый декрет Совнаркома о монументальной пропаганде.

1919 – рабочие станции Москва - Сортировочная по собственной инициативе бесплатно отработали выходной день.

1927 - переворот Чан Кайши в Нанкине и Шанхае.

1931 – родился Леонид Дербенев, поэт-песенник.

1933 – родилась испанская оперная певица (сопрано) Монсеррат Кабалье.

1938 – умер в эмиграции Федор Шаляпин.

1944 – войска Красной армии освободили от немцев Тирасполь.

1945 – умер 32-й президент США Франклин Делано Рузвельт.

1961 - состоялся первый в мире полет человека в космос на советском космическом корабле "Восток". Первым космонавтом стал Юрий Гагарин.