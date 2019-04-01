Первая Западно-Сибирская налоговая конференция для предпринимателей пройдет в Тюмени

| Фото: организаторов конференции | Фото: организаторов конференции

Первая Западно-Сибирская налоговая конференция "Налоги. Риски. Тренды" для предпринимателей пройдет в Тюмени 22 апреля.

Темой обсуждения станет разбор основных задач в сфере налогового контроля, налоговой ответственности, налогового планирования для предпринимателей, а также другие вопросы, возникающие в сфере налогообложения, сообщают организаторы.

В мае 2018 года на площадке Петербургского международного экономического форума был представлен Топ-20 регионов Национального инвестиционного рейтинга субъектов РФ. Лидером рейтинга стала Тюменская область. В 2016 году Тюменская область занимала в Национальном рейтинге пятое место, в 2017 году - шестое. В интегральном рейтинге 2018 года Тюменский регион оторвался от конкурентов на 12 баллов.

“Тюмень - один из регионов России, где деловая активность пока еще высока. Чтобы экономическое развитие региона не остановилось, нужно, чтобы предприниматели не только видели цель своей работы, но и владели всеми инструментами законной защиты своих прав и интересов в сфере налогообложения. Важно предостеречь их от ошибок и особенно грубых ошибок, тех, которые могут повлечь привлечение к уголовной ответственности”, - прокомментировал один из организаторов конференции Денис Гермаш.

На конференции выступят специалисты из управления ФНС России по Тюменской области, управления следственного комитета РФ по Тюменской области, прокуратуры Тюменской области, спикеры из Москвы и Новосибирска, а также многие другие.

Ведущие спикеры расскажут:

1. Как следовать тенденциям развития в области налогообложения;

2. Как грамотно применять налоговое законодательство;

3. Какие инструменты использовать при выстраивании правовой защиты от уголовной и субсидиарной ответственности после налоговых проверок.

Задача конференции состоит в том, чтобы предостеречь собственников бизнеса, руководителей и их консультантов от опрометчивых решений, способных повлечь тяжкие последствия, в том числе уголовную ответственность.

Участие бесплатное. Количество мест ограничено. Регистрация здесь.