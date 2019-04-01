Весь мир отмечает День космонавтики

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12 апреля в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.

Этому великому событию посвящена коллекция Президентской библиотеки, включающая фрагменты кинохроники, периодику, книги, открытки, памятные медали и значки - отразившие различные вехи развития космонавтики.

Космический корабль "Восток" с Юрием Гагариным на борту стартовал в 9 часов 7 минут по московскому времени с космодрома Байконур. В ходе полета предполагалось совершить один виток вокруг Земли с посадкой в начале второго витка на территорию СССР.

Во время полета Юрий Гагарин вел радиорепортаж и принимал сообщения с Земли, записывал свои впечатления на магнитофон, контролировал работу бортовых систем корабля, осуществлял пробное ручное управление кораблем. Минимальное удаление корабля "Восток" от Земли составило 181 км, а максимальное - 327 км. Время первого полета человека в космическом пространстве составило 108 минут, приземлился Гагарин в 10 часов 55 минут по московскому времени в Саратовской области, близ села Смеловка.

Изучение космического пространства

Советские и российские летчики-космонавты

Американские летчики-космонавты

Медали, значки, открытки и календари в честь памятных событий в истории космонавтики

Полный список материалов коллекции равен 178.

Космическая наука и техника на протяжении многих лет помогают человечеству решать проблемы, связанные с изменением климата, продовольственной безопасностью, глобальным здравоохранением и гуманитарной помощью и др.