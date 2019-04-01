Ишимская "Мечта" завоевали Гран-при на Международном конкурсе "Голубь весны"

| Фото: цирковая студия "Мечта" | Фото: цирковая студия "Мечта"

Групповые жонглеры цирковой студии "Мечта" завоевали Гран-при на Международном конкурсе "Голубь весны", сообщает пресс-служба администрации Ишима.

Мероприятие прошло в Уфе. На соревнования собрались юные артисты Казахстана, Башкирии, России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

"Мы впервые приняли участие в этом конкурсе. Готовились к Дельфийским играм, но, к огромному сожалению, цирковую номинацию в этом году отменили. Поэтому, чтобы весна для нашего коллектива прошла плодотворно, открыли для себя новый конкурс", - рассказала художественный руководитель цирковой студии "Мечта" Ирина Смердова.

Дебют юных ишимских артисток был успешным: цирковая композиция "Цветущий сад" стала обладателем главной награды Гран-при. Нашим девочкам выпала честь открывать гала-концерт, в который жюри выбрало пять лучших номеров.

Сейчас в "Мечте" идут репетиции новой цирковой программы "Волшебный мир кулис", премьера которой, по традиции, состоится в майские праздники. Воспитанники цирковой студии вновь будут покорять любимых зрителей мастерством и артистизмом. Изюминкой программы станет велошоу 17 унициклов.

Представления пройдут 3, 4, 5 мая в 13 часов.

Соб. инф.