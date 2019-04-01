13 апреля - события дня
В Тюмени в 10 часов в центре "Тюмень-дзюдо" (ул. В.Гнаровской, 1) начнется Всероссийский турнир по дзюдо "Кубок Сэнсэя" среди младших юношей до 15 лет.
В Тюмени в 11 часов в тюменской филармонии (ул. Республики, 34) начнется торжественная церемония закрытия конкурса "Педагог года-2019".
В Тюмени в 15 часов на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22/1) начнется матч очередного тура Олимп-Первенства по футболу среди команд клубов ФНЛ "Тюмень" и "Авангард" (г. Курск).
В Тюмени в 18 часов в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) начнется торжественная театрализованная церемония открытия Всероссийского театрального марафона в Тюменской области.
В Тюмени в детском лагере "Остров детства" пройдет выездной интенсив для лидеров и активистов Российского движения школьников города.
В Тюменской области пройдет "Тотальный диктант".
Этот день в истории:
1895 - подписан указ об учреждении в Михайловском дворце "Русского музея императора Александра III", ныне - Государственный русский музей.
1916 - в России образовано управление военно-воздушного флота (УВВФ).
1925 - образовано Всесоюзное общество слепых.
1925 - состоялось открытие первой в мире регулярной грузовой линии Детройт - Чикаго (США). Самолеты перевозили комплектацию для его автомобильных заводов.
1944 - Вениамину Кошукову, уроженцу с. Ильинка Казанского района Тюменской области, участнику Великой Отечественной войны присвоено звание Героя Советского Союза.
1960 - Франция провела первое испытание собственного ядерного оружия.
1962 - состоялось первое выступление знаменитой ливерпульской четверки The Beatles.
1967 - в Москве представители девяти соцстран приняли программу сотрудничества по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях — программу "Интеркосмос".
1967 - состоялось первое выступление Rolling Stones в Варшаве.
1997 - в Северной Африке выпал снег.