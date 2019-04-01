13 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в центре "Тюмень-дзюдо" (ул. В.Гнаровской, 1) начнется Всероссийский турнир по дзюдо "Кубок Сэнсэя" среди младших юношей до 15 лет.

В Тюмени в 11 часов в тюменской филармонии (ул. Республики, 34) начнется торжественная церемония закрытия конкурса "Педагог года-2019".

В Тюмени в 15 часов на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22/1) начнется матч очередного тура Олимп-Первенства по футболу среди команд клубов ФНЛ "Тюмень" и "Авангард" (г. Курск).

В Тюмени в 18 часов в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) начнется торжественная театрализованная церемония открытия Всероссийского театрального марафона в Тюменской области.

В Тюмени в детском лагере "Остров детства" пройдет выездной интенсив для лидеров и активистов Российского движения школьников города.

В Тюменской области пройдет "Тотальный диктант".

Этот день в истории:

1895 - подписан указ об учреждении в Михайловском дворце "Русского музея императора Александра III", ныне - Государственный русский музей.

1916 - в России образовано управление военно-воздушного флота (УВВФ).

1925 - образовано Всесоюзное общество слепых.

1925 - состоялось открытие первой в мире регулярной грузовой линии Детройт - Чикаго (США). Самолеты перевозили комплектацию для его автомобильных заводов.

1944 - Вениамину Кошукову, уроженцу с. Ильинка Казанского района Тюменской области, участнику Великой Отечественной войны присвоено звание Героя Советского Союза.

1960 - Франция провела первое испытание собственного ядерного оружия.

1962 - состоялось первое выступление знаменитой ливерпульской четверки The Beatles.

1967 - в Москве представители девяти соцстран приняли программу сотрудничества по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях — программу "Интеркосмос".

1967 - состоялось первое выступление Rolling Stones в Варшаве.

1997 - в Северной Африке выпал снег.