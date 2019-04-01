14 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется областной форум "Семья".

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142, пространство "Точка кипения") начнется интеллектуальная лекция "Инклюзия" в рамках Международного проекта CreativeMornings

В Тюмени в 12 часов в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) начнется торжественное открытие фестиваля спортивной борьбы на Кубок главы города.

В Тюмени в детском лагере "Остров детства" пройдет выездной интенсив для лидеров и активистов Российского движения школьников города.

Этот день в истории:

1543 - завершилась испанская экспедиция Бартоломео Феррело, открывшая залив Сан-Франциско.

1618 - в Сибири на берег реки Томи высадился отряд казаков и начал возведение Кузнецкого острога, ныне города Новокузнецка.

1861 - началась Гражданская война в США между Севером и Югом.

1871 - в Германии учрежден парламент - рейхстаг.

1909 - создана Англо-Персидская нефтяная компания (ныне — "Бритиш Петролеум").

1912 - суперлайнер "Титаник", столкнувшись ночью с айсбергом, затонул в Атлантическом океане.

1927 - с конвейера автомобильного завода в шведском Гетеборге сошел первый автомобиль "Вольво".

1956 - Чарльз Гинсберг, Чарльз Андерсен и Рэй Долби продемонстрировали первый видеомагнитофон.

1961 - в Москве состоялась торжественная встреча первого космонавта Юрия Гагарина.

1991 - из Музея Ван Гога похищено 20 картин на 500 млн долларов.

1999 - ВВС НАТО нанесли удар по колонне албанских беженцев, перепутав их с югославской военной колонной. В итоге погибли 75 албанцев, которых американцы собрались защищать от сербов.