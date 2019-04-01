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15 апреля - события дня

Общество, 18:00 14 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в гимназии № 5 начнется презентация 3D учебника для школьников по танкам времен Великой Отечественной войны.

Этот день в истории:

1999 - в автокатастрофе погиб знаменитый итальянский модельер Никола Труссарди.

1972 - игрок московского "Торпедо" Виктор Шустиков стал первым футболистом, сыгравшим в чемпионате России 400 игр.

1971 - восстановлено телефонное сообщение между Англией и Китаем, прерванное за 22 года до этого.

1970 - американский экипаж корабля "Аполлон-13" отдалился от Земли на рекордное для человека расстояние - 400,171 км.

1945 - войска союзников освободили узников нацистского концлагеря Берген-Бельзен.

1932 - в апрельском номере журнала "Молодая гвардия" опубликованы первые главы романа Николая Островского "Как закалялась сталь".

1927 - Швейцария и СССР установили дипломатические отношения.

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