15 апреля - события дня
В Тюмени в 11 часов в гимназии № 5 начнется презентация 3D учебника для школьников по танкам времен Великой Отечественной войны.
Этот день в истории:
1999 - в автокатастрофе погиб знаменитый итальянский модельер Никола Труссарди.
1972 - игрок московского "Торпедо" Виктор Шустиков стал первым футболистом, сыгравшим в чемпионате России 400 игр.
1971 - восстановлено телефонное сообщение между Англией и Китаем, прерванное за 22 года до этого.
1970 - американский экипаж корабля "Аполлон-13" отдалился от Земли на рекордное для человека расстояние - 400,171 км.
1945 - войска союзников освободили узников нацистского концлагеря Берген-Бельзен.
1932 - в апрельском номере журнала "Молодая гвардия" опубликованы первые главы романа Николая Островского "Как закалялась сталь".
1927 - Швейцария и СССР установили дипломатические отношения.