Александр Моор: за 25 лет региональный парламент принял тысячи важных законов

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

За 25 лет региональный парламент принял почти две с половиной тысячи важных законов. Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя депутатов с 25-летием со дня образования Тюменской областной думы, 12 апреля.

"Благодаря деятельности регионального парламента сформирована законодательная база. Она стала основой для модернизации экономики, развития социальной сферы. Мы вместе формировали благоприятный инвестиционный климат, работали над увеличением налогооблагаемой базы, диверсификацией экономики, принимали законодательные акты, направленные на поддержку предпринимательства и реального сектора экономики, преследуя лишь одну цель - сохранить высокий уровень инвестиционной активности и экономический рост. Взвешенная экономическая политика обеспечила стабильность нашей бюджетной системы, что дало возможность не только сохранить ее инвестиционную направленность, но и обеспечить все социальные обязательства", - подчеркнул глава региона.

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Губернатор вручил знак отличия "За заслуги перед Тюменской областью" председателю комитета Тюменской облдумы по государственному строительству Фуату Сайфитдинову и заместителю главы аграрного комитета Юрию Коневу. Почетной грамотой губернатора отмечен заместитель председателя комитета по социальной политике Николай Яшкин. Благодарности получили глава комитета по аграрным вопросам Владимир Ковин и законодатель Богдан Богославец.

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов зачитал поздравление от министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева.

"Высший законодательный орган Тюменской области создавался в непростые времена, когда нужно было принимать законы, позволяющие жить людям, работать бизнесу в новой экономической и политической реальности. У правительства региона и областной думы всегда были конструктивные отношения. Это позволяло обеспечить слаженное функционирование региона на всех этапах его развития", — отметил в послании Владимир Якушев, который пожелал каждому депутату успехов, здоровья и плодотворной работы.

Председатель облдумы Сергей Корепанов выступил с докладом о деятельности регионального парламента: "За четверть века сформировалась серьезная законодательная база региона, принято почти 2,5 тысячи законов. Среди них – социальные, направленные на развитие экономики, борьбу с коррупцией. Над этим трудились 135 депутатов. Одним из принципиально важных шагов стало подписание в августе 2004 года Договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, разработанного при активном участии депутатов областной думы с учетом интересов всех трех субъектов Российской Федерации. С 1 января 2005 года началась реализация областной целевой программы "Сотрудничество", благодаря которой удалось сделать много для создания комфортной жизни людей".

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Спикер областного парламента поблагодарил коллег за работу. Благодарность Совета Законодателей вручили первому заместителю губернатора Тюменской области Наталье Шевчик и депутату Тюменской облдумы Владимиру Майеру. Почетными грамотами награждены зампредседателя комитета по бюджету Николай Токарчук и глава социального комитета Валерий Фальков. Почетный нагрудный знак областной думы получили руководитель бюджетного комитета Дмитрий Горицкий, председатель комитета по экономической политике Инна Лосева, заместители главы соцкомитета Тамара Казанцева и Глеб Трубин, законодатель Владимир Столяров, заместитель председателя Тюменского областного Совета народных депутатов 21 созыва Виктор Гроо.

На торжественное собрание поздравить коллег с юбилеем приехали и законодатели из Югры и Ямала. Так, председатель Законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин отметил, что Сергей Корепанов собрал мощную команду, которая формировала законы, позволившие Тюменской области динамично развиваться, а населению региона жить с комфортом. Гость пожелал депутатам взвешенных правильных решений.

В рамках 25-летнего юбилея почетной грамотой Тюменской областной думы наградили заместителя председателя комитета по экономической политике Евгения Макаренко и депутата Эдуарда Омарова. Почетный знак регионального парламента вручили народным избранникам Николаю Бабину и Алексею Салмину.