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Тюменские чтецы поборются за право выступить на Красной площади Москвы

Общество, 08:54 13 апреля 2019

Международный конкурс юных чтецов "Живая классика" | Фото: организаторов

Победители тюменского областного этапа конкурса чтецов "Живая классика" отправятся в "Артек" в мае. Как сообщает департамент образования и науки Тюменской области, в самом известном оздоровительном центре страны пройдет всероссийский этап конкурса.

Тюменскую область представят ученик 10 класса тобольской гимназии имени Николая Лицмана Дмитрий Деревенский, восьмиклассница тюменской школы №15 Милослава Жилина, ученик 5 класса каменской школы Тюменского района Вадим Поляков.

Ребята прошли строгий отбор и уже стали лучшими среди 80 юных чтецов из 26 муниципалитетов региона. Оценивало их выступления жюри, в состав которого вошли главный режиссер Тюменского театра кукол, заслуженный артист России, почетный работник культуры и искусств Тюменской области Сергей Грязнов, преподаватель классической режиссуры и актерского мастерства Тюменского государственного института культуры, заместитель директора по творческой деятельности ДК "Нефтяник им. В.И. Муравленко" Екатерина Дергачева, учитель русского языка и литературы гимназии № 16 Тюмени, заслуженный учитель России Марианна Чуйкова.

Готовить ребят к всероссийскому этапу конкурса будут известные артисты и деятели культуры Тюменской области. В "Артеке" победители региональных туров "Живой классики" будут бороться за право выступить на Красной площади.

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