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Число бюджетных мест в тюменских техникумах увеличится

Общество, 10:42 13 апреля 2019

фото ТюмГУ | фото ТюмГУ

9 тыс. 225 выпускников 9 и 11 классов смогут поступить на бюджетные места в системе среднего профессионального образования Тюменской области.

Прием абитуриентов объявлен в 17 техникумах и колледжах, а также в отделениях СПО Тюменского индустриального университета, Тюменского государственного университета и Тюменского государственного института культуры. Об этом "Вслух.ру" сообщили в областном департаменте образования и науки.

В Тюмени предусмотрено 5,3 тысячи мест в заведениях среднего профессионального образования. В Тобольске - 1 тыс. 565 мест, в Ишиме с прилегающими территориями - 900 мест, в Заводоуковске - 350 мест, в Ялуторовске - 450 мест, остальные места для обучения находятся в отделениях техникумов, расположенных в сельской местности.

В вузах региона выделено 4 тыс. 500 бюджетных мест, большая часть которых также находится в Тюмени.

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