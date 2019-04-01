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Стартовало онлайн-голосование за участников конкурса Just Dance

Общество, 13:54 13 апреля 2019

В рамках проекта "Лига нетипичного спорта" стартовало голосование в режиме онлайн за участников конкурса Just Dance РДШ. Выбрать понравившийся танец или команду могут все желающие жители региона.

На конкурс заявлено более тридцати команд из муниципальных районов и городов Тюменской области. Каждая из них представляет танец на видео, где демонстрирует мастерство, оригинальность исполнения и соответствие жанру. Оценивают ребят обычные пользователи, которые могут отдать свой голос сразу за нескольких участников раз в сутки.

Победители конкурса получат в качестве приза подарочные сертификаты от партнера проекта, а также наградные стелы и дипломы. Голосование завершится 15 мая в 18 часов, пишет "Мой портал".

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