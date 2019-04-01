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Тюменские аграрии прошли стажировку в Нидерландах

Общество, 14:39 13 апреля 2019

krimm.ru

Специалисты агрофирмы КРиММ прошли стажировку в Голландии. Аграрии изучили передовой опыт в переработке картофеля, рассказал генеральный директор предприятия Геннадий Рязанов.

"Три наших технолога, можно сказать, прошли курс молодого бойца. Голландия одна из тех стран, где знают, как выращивать и перерабатывать картофель. Мы уже много лет внимательно наблюдаем за развитием их производства, и лучшие практики используем у себя, конечно же, учитывая наши условия. Первоочередной задачей для технологов КРиММа станет создание собственных рецептур", - уточнил он.

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