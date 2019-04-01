Тюменцев просят не кидать ветки и сухую траву в мусорные баки

| Фото: пресс-служба ООО "Тюменское экологическое объединение" | Фото: пресс-служба ООО "Тюменское экологическое объединение"

Тюменцам просят не выбрасывать сухую листву, траву, навоз, ветки в мусорные контейнеры. Региональный оператор напоминает, что эти отходы не относятся к категории "твердые коммунальные отходы".

Кроме того, в контейнерах запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, отходы животноводства и растениеводства, автомобильные покрышки, а также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".