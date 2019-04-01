В Тюменской области три человека сдали экзамен на 100 баллов

Архивное фото ЕГЭ и ГИА во ВКонтакте | Фото: ЕГЭ и ГИА во ВКонтакте Архивное фото ЕГЭ и ГИА во ВКонтакте | Фото: ЕГЭ и ГИА во ВКонтакте

В досрочный период ЕГЭ в Тюменской области три человека сдали экзамен на 100 баллов. Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, первыми стобалльницами стали две тюменки, максимальный балл они получили на ЕГЭ по литературе.

Накануне стали известны результаты экзамена по истории - 100 баллов удалось получить молодому человеку. "Литература открывала досрочную кампанию ЕГЭ 20 марта. Ее сдавали 45 человек. Вообще литература – один из предметов-фаворитов, стобалльники по нему есть почти каждый год. Экзамен по истории проходил 25 марта, его сдавали 38 человек", - пояснила руководитель пункта проведения экзамена №417 Людмила Шимолина.

В досрочный период ЕГЭ в Тюменской области работал один пункт проведения экзамена. Как и в основной период, использовалась технология печати полного комплекта контрольных измерительных материалов непосредственно в присутствии участников. На протяжении всего экзамена велась видеозапись в режиме реального времени.

Напомним, досрочный период ЕГЭ проходил с 20 марта по 10 апреля. В Тюменской области в нем участвовали 600 человек. Основная волна экзаменов стартует 27 мая и продлится по 1 июля, пишет издание "Аргументы и Факты в Западной Сибири".