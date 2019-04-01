Продолжается прием заявок для участия в проекте "Кадры будущего для регионов"

| Фото: pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

В Тюменской области стартовал второй сезон стратегической инициативы "Кадры будущего для регионов", которая направлена на поддержку талантливых детей и молодежи. Уже поступило более 40 заявок.

Заявить о своем участии можно до 30 апреля включительно, для этого необходимо заполнить анкету на сайте, сообщили "Вслух.ру" в пресс-службе дворца творчества "Пионер".

В проекте могут проявить себя подростки в возрасте от 14 до 17 лет, у которых есть способности и достижения в различных направлениях, а также желание реализовать свой проект на благо развития региона. Сопровождают детей тьютеры (молодежь от 18 до 21 года) и наставники из числа представителей власти, бизнеса, научного сообщества.

Тьютеры и наставники также могут заявить о своем участии, заполнив анкету. В 2018 году Тюменская область стала одним из семи пилотных регионов, где была реализована стратегическая инициатива. Участниками первого сезона стали 144 школьника в возрасте от 14 до 17 лет из 26 муниципальных образований.