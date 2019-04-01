Ишимские медики отличились на профсоюзной спартакиаде

Архивное фото: sprint-vikulovo.ru Архивное фото: sprint-vikulovo.ru

Ишимская команда медиков-волейболистов заняла вторую строчку турнирной таблицы в финале XVIII профсоюзной спартакиады работников здравоохранения Тюменской области.

Соревнования проходили под девизом "Профсоюз за здоровый образ жизни!" и посвящались 100-летию Тюменского комсомола. Волейбольную команду возглавил главный врач областной больницы №4 Вячеслав Афанасьев.

"У нас была достаточно сильная команда, нам удалось в первый же день соревнований обойти тюменцев и тоболяков. Сильнее нас были только представители областного противотуберкулезного диспансера. Ребята спортивные и подготовленные. Шансы их победить были минимальные. Считаю, что стать вторыми из тринадцати - это уже победа", - рассказал капитан.

Финал XVIII областной профсоюзной Спартакиады работников здравоохранения Тюменской области проводился с целью развития массовой физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни среди работников здравоохранения и выявления сильнейших спортсменов и спортивных команд, сообщает департамент здравоохранения региона.