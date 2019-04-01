  • 14 апреля 201914.04.2019воскресенье
  • USD64,5171
    EUR72,8398
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер северный

Вторичную переработку сырья рассмотрели участники партийного проекта "Чистая страна"

Общество, 10:06 14 апреля 2019

Фото Сергея Русанова, ИА «Тюменская линия»

Переработку вторичного сырья рассмотрели на заседании общественного совета партийного проекта "Чистая страна".

Как отметила представитель Ассоциации производителей стеклянной тары Елены Острягиной, сейчас в регионе есть ниши для предприятий, которые займутся переработкой. "В нашем регионе перерабатывают бумагу, пластик, металл, но сейчас Тюменское Экологическое Объединение (ТЭО) выставляет гораздо больше вторички, чем способны взять уже известные предприятия. С появлением мусоросортировочного завода появилась необходимость в создании собственных перерабатывающих производств. Здесь мы получаем двойной эффект - решаем экологические проблемы плюс появляются новые рабочие места", - уточнила она.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:20 14.04.2019В России разрабатывают атомную электростанцию для Арктики
12:07 14.04.2019Тоболячка Елена Пановикова - победительница интернет-голосования конкурса "Мисс Россия"
11:44 14.04.2019Следователь Александр Кубляков встретится с жителями Омутинского района
11:35 14.04.2019Алина, Арина и Ралина - победительницы конкурса "Мисс Россия"