Вторичную переработку сырья рассмотрели участники партийного проекта "Чистая страна"

Фото Сергея Русанова, ИА «Тюменская линия» Фото Сергея Русанова, ИА «Тюменская линия»

Переработку вторичного сырья рассмотрели на заседании общественного совета партийного проекта "Чистая страна".

Как отметила представитель Ассоциации производителей стеклянной тары Елены Острягиной, сейчас в регионе есть ниши для предприятий, которые займутся переработкой. "В нашем регионе перерабатывают бумагу, пластик, металл, но сейчас Тюменское Экологическое Объединение (ТЭО) выставляет гораздо больше вторички, чем способны взять уже известные предприятия. С появлением мусоросортировочного завода появилась необходимость в создании собственных перерабатывающих производств. Здесь мы получаем двойной эффект - решаем экологические проблемы плюс появляются новые рабочие места", - уточнила она.