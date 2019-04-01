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Стало известно сколько мусора вывез тюменский регоператор

Общество, 10:38 14 апреля 2019

teo.ecotko.ru | Фото: teo.ecotko.ru

Самым "мусорным" месяцем для тюменцев стал январь Всего за три месяца региональный оператор вывез более 60 тонн отходов

Тюменский региональный оператор по обращению с ТКО подвел итоги работы за первые три месяца текущего года. Из Тюмени и Тюменского района в январе было вывезено 21,841 тыс. тонн отходов. В

феврале показатель был гораздо меньше - 17,885 тыс. тонн, а март почти догнал январь - 21,694 тыс. тонн отходов.

"Объем вывозимых твердых коммунальных отходов от месяца к месяцу примерно одинаковый, - рассказал генеральный директор ООО "ТЭО" Константин Фрумкин. – Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, мы видим рост ТКО примерно на 20%".

Есть статистика и по дням недели. Так, по понедельникам вывозится самое большое количество мусора - в среднем по 800 тонн, а наименьшее – по воскресеньям, около 600 тонн.

Напомним, с начала года региональный оператор приступил к планомерной работе по выставлению контейнерного парка на территории Тюменской области. Новые баки появились в Заводоуковске, Ишиме, Омутинке, Тюмени, Тобольске, а также в нескольких районах области. Работы по установке баков будут продолжены в течение ближайших двух лет, сообщает издание "Аргументы и Факты в Западной Сибири".

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