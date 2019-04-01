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Открытые окна представляют опасность для детей, напоминают эксперты

Общество, 11:23 14 апреля 2019

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Тюменской области | Фото: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Тюменской области

С наступлением тепла родителям напоминают о необходимости поставить специальные замки на окна. Специалисты регионального центра "Семья" приводят ряд правил, которые обезопасят детей.

- Самое главное – не оставлять ребенка без присмотра.

- Уберите от подоконника всю мебель, чтобы ребенок не мог вскарабкаться по ней к окну.

- Не храните на подоконнике игрушки и другие предметы, интересные для ребенка.

- Старайтесь проветривать комнату, не открывая настежь окно, можно воспользоваться форточкой или вертикальным режимом окна.

Помните, что нельзя оставлять детей под присмотром пожилых людей и подростков.

Не подносите ребенка к открытому окну на руках, ведь, увидев что-то интересное, малыш может вырваться и упасть.

Как пишет "Комсомольская правда - Тюмень", гарантией безопасности может стать и отсутствие ручки на окнах - ее можно открутить либо поставить специальный замок. Его можно приобрести в строительных магазинах (стоимость варьируется от 343 до 720 руб.)

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