Тюменцам напомнили о майских каникулах

Архивное фото ИА "Тюменская линия" Архивное фото ИА "Тюменская линия"

Весенние каникулы у тюменцев начнутся 30 апреля. Первые пять дней мая россияне будут отдыхать. Итого на неделе два рабочих дня и пять выходных. Затем с 9 мая по 12 мая снова выходные.

Третью, четвертую и пятую трудовую неделю в мае 2019 года нужно будет работать в полном объеме, следующий "внеплановый" выходной будет 12 июня, в День России.

Всего за май работники частных и государственных учреждений должны отработать 143 часа, сообщает "АиФ – Западная Сибирь".