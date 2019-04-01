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Тюменцам напомнили о майских каникулах

Общество, 13:49 14 апреля 2019

Архивное фото ИА "Тюменская линия"

Весенние каникулы у тюменцев начнутся 30 апреля. Первые пять дней мая россияне будут отдыхать. Итого на неделе два рабочих дня и пять выходных. Затем с 9 мая по 12 мая снова выходные.

Третью, четвертую и пятую трудовую неделю в мае 2019 года нужно будет работать в полном объеме, следующий "внеплановый" выходной будет 12 июня, в День России.

Всего за май работники частных и государственных учреждений должны отработать 143 часа, сообщает "АиФ – Западная Сибирь".

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