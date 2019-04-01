Владельцы кошек и собак оценили сервис РЖД по перевозке животных

| Фото: rzd.ru | Фото: rzd.ru

Более 30 собак и кошек тюменцы отправили в багажных вагонах. Необычная услуга РЖД оказалась востребованной.

Путешествие домашних животных возможно без сопровождения хозяина. Услуга была внедрена в 2018 году. Помощник начальника Уральского филиала АО "Федеральная пассажирская компания" по работе с общественностью Юлия Иванищева рассказала, что как показала практика спрос на нее растет.

"Услуга по перевозке животных в купе для перевозки багажа (без сопровождения владельца) введена с июля 2018, и как показывает практика, спрос на нее растет. Так, со станции Тюмень без сопровождения в 2018 году отправлено 12 животных, а в 2019 году уже более 30. За хвостатыми пассажирами в купе для перевозки багажа присматривает проводник пассажирского вагона, в котором перевозится животное", - уточнила она.

В РЖД напоминают, что к перевозке принимаются домашние животные, которые содержатся в домашних условиях, имеют опрятный вид и не представляют угрозы для окружающих. Мелкие домашние животные, собаки (кроме крупных и собак-проводников) и птицы перевозятся в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах, которые должны помещаться на местах, предназначенных для размещения ручной клади. Размер такого места по сумме трех измерений не должен превышать 180 см. Крупную собаку придется перевозить только в отдельном купе, пишет "Вслух.ру".