Отделение эндокринологии "Эндоса" откроется по новому адресу

| Фото: kdctmn.ru | Фото: kdctmn.ru

Отделение эндокринологии консультативно-диагностического центра "Эндос" будет работать в головном здании учреждения на ул. Мельникайте, 117, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Раньше пациентам эндокринологического профиля приходилось ездить с ул.Широтной на Мельникайте, чтобы сдать часть анализов, а с 15 апреля таких неудобств больше не будет.

Эндокринологический центр был открыт в Тюмени в 1998 году. В июле 2015 году он был присоединен к гастроцентру, после учреждение сменило название на "Консультативно-диагностический центр "Эндос".