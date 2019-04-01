  • 14 апреля 201914.04.2019воскресенье
  • USD64,5171
    EUR72,8398
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер северный

Отделение эндокринологии "Эндоса" откроется по новому адресу

Общество, 16:39 14 апреля 2019

kdctmn.ru | Фото: kdctmn.ru

Отделение эндокринологии консультативно-диагностического центра "Эндос" будет работать в головном здании учреждения на ул. Мельникайте, 117, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Раньше пациентам эндокринологического профиля приходилось ездить с ул.Широтной на Мельникайте, чтобы сдать часть анализов, а с 15 апреля таких неудобств больше не будет.

Эндокринологический центр был открыт в Тюмени в 1998 году. В июле 2015 году он был присоединен к гастроцентру, после учреждение сменило название на "Консультативно-диагностический центр "Эндос".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:42 14.04.201948-часовой проектный марафон пройдет в ТюмГУ
17:22 14.04.2019Российская космическая станция отправится искать следы жизни на Луне
16:39 14.04.2019Отделение эндокринологии "Эндоса" откроется по новому адресу
16:24 14.04.2019Владельцы кошек и собак оценили сервис РЖД по перевозке животных