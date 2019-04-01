Тюменка прошла отбор в федеральную Школу культурной журналистики

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Критик, куратор проектов молодежного театрального центра "Космос" Александрина Шаклеева прошла отбор в Школу культурной журналистики, организованной при поддержке Петербургского благотворительного фонда культуры и искусства "Про Арте".

Школа культурной журналистики начала работу в 2005. Занятия ведутся дистанционно. Каждую пятницу участники направления "театр" сдают рецензии на спектакли, которые выбирают сами. Затем обсуждают свои тексты с куратором направления. Также участников ждут две очные сессии — в конце мая в Красноярске, в конце октября в Москве.

Как пишет "Мой портал", Александрина Шаклеева для первой рецензии выбрала спектакль режиссеров Данила Чащина и Сергея Чехова "Я есть", который они поставили в Театре юного зрителя Нягани. "За пару дней до того, как мне надо было выбрать постановку и написать рецензию, этот спектакль получил гран-при на первом международном фестивале "Маленький сложный человек" в Санкт-Петербурге. Он необычен для Тюменской области: основан на пьесах, которые подростки писали сами. И посвящен темам, которые им близки, — травле, непониманию со стороны родителей, переживанию первой любви", - рассказала она.