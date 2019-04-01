Новый инвестиционный проект запустят в Юргинском и Голышмановском районах

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

В Юргинском и Голышмановском районах планируется реализация крупного инвестиционного проекта по производству бройлеров. Об этом сообщил глава администрации Юргинского района Виктор Васильев.

В Юргинском будет построен племенной репродуктор. Яйцо от кур-несушек будет отправляться в инкубаторий в Голышмановском районе.

"Старт строительства назначен на июнь 2019 года. Это крупный для двух районов инвестиционный проект. Его ориентировочная стоимость - около 7 миллиардов рублей", - уточнил глава муниципалитета.

Как пишет "Тюменская область сегодня", в результате открытия производства только в Юргинском районе будет создано около 170 рабочих мест. Еще около 500 вакансий появится в Голышмановском районе.