Тюменка выступила на мировом конгрессе по эстетической и анти-возрастной медицине

Архивное фото Елены Гольцовой Архивное фото Елены Гольцовой

В Монако состоялся 17-й Мировой Конгресс по эстетической и анти-возрастной медицине. В нем приняла участие главный внештатный специалист по косметологии департамента здравоохранения Тюменской области, кандидат медицинских наук Елена Гольцова.

"Ежегодно в Монте-Карло собираются наиболее известные и уважаемые специалисты в области пластической хирургии, косметологии, геронтологии для того, чтобы поделиться своим опытом, рассказать о последних научных достижениях и открытиях в области красоты и долголетия, – сообщила Елена Гольцова. - Это в некотором смысле подведение итогов работы за год и возможность обсудить их с международным профессиональным сообществом".

Тюменка выступила с докладами в четырех англоязычных сессиях, которые помимо выступления, включали в себя и так называемые "живые демонстрации", включающие непосредственную работу с пациентом на сцене.

Всего в конгрессе приняли участие более 10 тысяч врачей из 120 стран мира и представители около 300 ведущих международных компаний.