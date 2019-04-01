16 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

В Тюмени в 10 часов в информационном агентстве "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция директора Тюменского филиала Почты России Андрея Ершова.

В Тюмени в 11 часов в информационном агентстве "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Подведение итогов зимнего спортивного сезона спортсменов ОСШОР Л. Н. Носковой, а также итогов сотрудничества спортшколы с ПАО "Фортум".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, малый зал) начнется заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

В Тюмени в 15 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142, 2 этаж) начнется пресс-конференция, посвященная XV юбилейному благотворительному интеллектуально-творческому конкурсу красоты "Мисс Оптимистка 2019" среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Ишиме в 12 часов в концертном зале им. "30 лет ВЛКСМ" (ул. К. Маркса, 1) начнется территориальный открытый урок "Права, обязанности, ответственность несовершеннолетних".

Этот день в истории:

1518 - впервые обменялись дипломатическими посланиями русский царь Василий III и французский король Франциск I.

1797 - коронация российского императора Павла I в Успенском соборе Московского кремля.

1797 - в России учрежден Орден Святой Анны.

1898 - вышло в свет первое издание сочинений Максима Горького.

1905 - создан первый в России профсоюз - Союз рабочих печатного дела.

1917 - прибытие Ленина из эмиграции на Финляндский вокзал Петрограда.

1919 - начало восстания матросов на кораблях французской эскадры на Черном море (по 27 апреля).

1922 - подписание советско-германского Рапалльского договора. Установление дипломатических отношений между СССР и Германией.

1932 - на Ленинградском радиозаводе налажен выпуск аппаратуры для радиоцентра и изготовлены первые российские телевизоры.

1934 - учреждение почетного звания Героя Советского Союза.

1964 - американская летчица Джеральдина Мок приземлилась в Западной Германии, став первой женщиной, совершившей полет вокруг земного шара.

2009 - снятие режима контртеррористической операции в Чечне.