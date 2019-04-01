Екатерина Ларина: переход на цифру - это уникальная работа мирового масштаба

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Для перехода на цифровое вещание проделана уникальная работа мирового масштаба. Об этом на церемонии отключения аналогового телевещания в Тюмени заявила директор департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи России Екатерина Ларина.

Самое тяжелое в переходе на цифру, по ее мнению, это гигантская стройка. "Нужно было построить 5 тысяч 40 объектов по всей стране в самых разных климатических условиях, в вечной мерзлоте, горах, на болотах, - сказала Ларина. - Теперь жители нашей страны могут принимать 20 телевизионных каналов и три радиостанции в отличном цифровом качестве бесплатно".

Сегодня в России проходит вторая волна отключения эфирного аналогового вещания. В Тюменской области цифровым вещанием охвачено 97,72 % населения.

По словам полномочного представителя генерального директора РТРС в Уральском федеральном округе Владимира Шурупова, сегодня в Тюмени подводят итог девятилетней работы по федеральной целевой программе перехода с аналога на цифру. Обсуждается вопрос о том, чтобы перевести на цифру региональные телекомпании.

Директор филиала РТРС "Урало-Сибирский РЦ" Евгений Дроздинский рассказал, что вместе с правительством области помогают социально незащищенным слоям населения в приобретении приставок или льготной покупке комплектов спутникового телевидения. Освободившиеся в результате отключения аналогового вещания частоты будут использоваться для других видов связи, например, для проектов "Цифровая Россия" и "Цифровая экономика". На базе цифровой инфраструктуры станут развиваться другие сервисы, сейчас они в проработке или работают в тестовом режиме.

Директор филиала РТРС в Республике Крым Геннадий Гордеев, который специально прилетел на отключение аналога в Тюмень, пояснил, что хочет получить опыт как в организации работы волонтеров и горячих линий, так и в технической части. В Крыму отключат аналоговое вещание 3 июня 2019 года.

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Александр Лабыкин