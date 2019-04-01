В Минкомсвязи высоко оценили тюменский опыт по переходу на цифровое вещание

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область достойно и с заботой о людях реализовала проект по переходу на цифровое телевидение. Об этом рассказала директор департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи России Екатерина Ларина на совещании в администрации Тюменского района.

Она напомнила, что переход на цифру это в первую очередь колоссальное улучшение качества жизни всех россиян.

"Это социальный и очень позитивный проект, который дарит огромную мотивацию. Серьезную роль в нем сыграли волонтеры, огромное им за это спасибо. Мы очень благодарны Тюменской области, потому что все здесь построено так, как должно было быть, так, как мы предлагали и просили, плюс у вас реализованы собственные идеи и инициативы", - отметила Екатерина Ларина.

В мероприятии принимали участие представители Российской телевизионной и радиовещательной сети и исполнительной власти региона, главы муниципальных образований и волонтеры.

Глава Тюменского района Светлана Иванова сообщила, что рассказывать о переходе на цифровое телевидение жителям муниципалитета начали с апреля 2018 года. Подомовой обход проводили дважды, в 2018 и 2019 году. Он позволил выявить граждан льготной категории, и все 84 человека уже получили финансовую помощь для приобретения приставки.

Руководитель пресс-службы главы Тюменского района Дмитрий Камозин рассказал, что в подомовых обходах и информировании жителей муниципалитета были задействованы 189 волонтеров. Был организован флешмоб "К цифре готов!", во время которого жители Тюменского района присылали фотографии друзей, родных и близких с плакатом "Готов перейти на цифровое ТВ с 15 апреля 2019 года". Больше всего снимков сделали Ольга Лаврова из Кулаковского муниципального образования и Гульнара Жакупова из Нижнепышминского муниципального образования. Награды им вручили директор филиала РТРС "Урало-Сибирский региональный центр" Евгений Дроздинский и глава Тюменского района Светлана Иванова.

Начальник отдела развития инфраструктуры департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона Ирина Шостак напомнила, что в зоне цифрового вещания проживает 97,72% граждан. Цифровой телесигнал транслируют 28 радиотелевизионных станций. За пределами цифрового вещания – 159 населенных пунктов, 14 тыс. 450 домохозяйств, более 90% подключено к спутниковому телевидению.

Правительство Тюменской области мониторит цены на приставки в розничных магазинах и почтовых отделениях. По состоянию на 12 апреля в наличии около 29 тыс. приставок. Во всех магазинах техники есть памятки со схемами подключения оборудования для приема цифрового сигнала.

Заместитель директора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина сообщила, что уже 1 тыс. 576 жителей региона из льготной категории получили денежные компенсации на приобретение оборудования, расходы регионального бюджета составили около 2,5 млн рублей. Получить компенсацию можно будет до 31 декабря 2019 года.

Евгений Дроздинский поблагодарил волонтеров за их колоссальную работу по информированию людей и помощь при переходе на цифровое вещание. Сотрудники РТРС почти год готовили добровольцев к этой ответственной миссии.

"Слава богу, что есть еще у нас неуспокоенные люди разных возрастов, которые готовы помогать знакомым и незнакомым людям, хочется поблагодарить их. Однако расслабляться нельзя, нагрузка на волонтеров возрастет, ожидаем в ближайшие дни пик заявок на подключения и пик продаж приставок и оборудования", - подчеркнул Евгений Дроздинский.

Представитель серебряных волонтеров Вера Тухватуллина поблагодарила его за то, что РТРС привлекли для участия в таком значимом для страны проекте добровольцев старшего возраста.

"В установке приставок ничего сложного нет, один из главных - это эмоциональный вопрос. У старшего поколения из-за перехода на цифру паника, мы к некоторым заявителям ходим по несколько раз. Что-то случилось - они начинают нажимать на все кнопки подряд, обвинять волонтеров в том, что они все испортили. Некоторым пенсионерам пришлось заклеивать на пульте от телевизора кнопки, которые не надо нажимать", - поделилась она впечатлениями. Тюменка порекомендовала представителям других регионов ориентировать своих волонтеров прежде всего на спокойное, теплое и ответственное общение со старшим поколением.

Заказать цифровую приставку можно по телефону горячей линии 8-800-1-000-000. Клиенту подскажут ближайшее отделение почтовой связи, куда следует подойди за товаром.

Как подключить цифровое телевидение, можно узнать на сайте смотрицифру.рф. На любые вопросы по цифре готовы ответить по бесплатному номеру региональной горячей линии: 8-800-234-35-22.

Дарья Казакова