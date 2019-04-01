Правительство региона тщательно контролирует процесс перехода на цифровое ТВ

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Каждый житель Тюменской области должен знать, как подключиться к цифровому телевидению. Такую задачу поставил вице-губернатор региона Сергей Сарычев, открывая заседание межведомственной рабочей группы по переходу на цифровое телевещание.

"Мы получили совершенно иное качество телерадиовещания в регионе. Жителям Тюменской области теперь доступны двадцать разнообразных телеканалов. Этот рывок в развитии телерадиовещания особенно важен для наших сельских районов, где до перехода на цифру люди могли смотреть лишь три-четыре канала. Думаю, наши земляки уже оценили по достоинству преимущества цифрового телевидения", - сказал вице-губернатор. Отметим, что в заседании рабочей группы в режиме видеосвязи приняли участие руководители всех муниципалитетов региона.

Каждый житель Тюменской области должен знать, куда обратиться за помощью для подключения цифрового телевещания, подчеркнул Сергей Сарычев. Для этого в регионе действует горячая телефонная линия. После отключения аналогового телевещания количество звонков в региональный контакт-центр с вопросами о переходе на цифровое телевидение снижается с каждым часом, добавил вице-губернатор.

За период с 5 по 11 апреля жители Тюменской области купили 3,4 тыс. цифровых приставок и 1 тыс. 118 телевизоров. Очень важно, что тюменцы, относящиеся к льготным категориям населения, получают финансовую поддержку при покупке оборудования для перехода на цифру. По данным на 15 апреля выплаты получили 1 тыс. 576 человек. Общая сумма выплат составила около 2,5 млн рублей. Еще порядка 400 заявок находятся в обработке. Участковые социальные работники помогают людям готовить необходимые документы. Подать заявление о предоставлении поддержки можно до 31 декабря.

Сергей Сарычев поблагодарил тюменских работников РТРС, волонтеров, социальных работников, сотрудников "Почты России" за эффективную работу по подготовке к переходу на цифровое телевещание.

По мнению директора департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи РФ Екатерины Лариной, проделанная в Тюменской области работа по подготовке к переходу на цифру - убедительный пример того, что нет неподъемных задач.

"В плане осведомленности и подготовленности населения к переходу на цифровое телевидение, в вопросах помощи людям Тюменская область входит в число передовых регионов страны. Видно, что была проведена колоссальная системная работа. В этом уникальном и масштабном проекте вам удалось самое главное - создать и сохранить позитивный настрой. Поэтому я уверена, что период перевода на цифру тех, кто в силу каких-то причин еще остался в аналоге, в Тюменской области будет коротким", - заявила Екатерина Ларина.

Высоко оценил очень тщательную работу правительства Тюменской области и муниципальных органов власти по подготовке к переходу на цифровое телерадиовещание и полномочный представитель генерального директора РТРС в Уральском федеральном округе Владимир Шурупов.

Судя по прозвучавшим на заседании докладам из муниципалитетов, даже в отдаленных населенных пунктах цифровое телерадиовещание уже доступно подавляющему большинству жителей. Счет тем, кто еще не подключил цифру, идет на единицы. Тем не менее, правительство Тюменской области продолжает тщательно контролировать этот процесс. В течение ближайшей недели заседания межведомственной рабочей группы по переходу на цифровое телевещание будут проходить ежедневно.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Евгений Бабенко