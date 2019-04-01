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Жительница Югры оставила двух детей в неотапливаемом вагончике

Происшествия, 14:21 16 апреля 2019

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Двух маленьких детей четырех и двух лет без присмотра в неотапливаемом балке нашли полицейские в Мегионе. Возбуждены уголовные дела, сообщает УМВД России по ХМАО-Югре.

Как выяснилось, 35-летняя жительница Мегиона регулярно оставляла своих детей одних без еды и воды. Она закрывала входную дверь на навесной замок. В помещении была печь-буржуйка в доступном для детей месте.

"Женщина безразлично относилась к их здоровью, воспитанию и злоупотребляла спиртным, за что прежде привлекалась к административной ответственности и состояла на учете в ОДН. Учитывая возраст и состояние детей, их направили в учреждение здравоохранения", — сообщили в УМВД России по ХМАО-Югре.

Сотрудники полиции возбудили два уголовных дела по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности" и статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

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# дети , полиция , уголовное дело

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