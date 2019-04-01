Андрей Ершов: Почта России начала реорганизацию и продолжает расширение услуг

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Почта России" станет акционерным обществом до 1 октября. Об этом сообщил директор Тюменского филиала "Почты России" Андрей Ершов на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 16 апреля.

"Реорганизация из федерального государственного унитарного предприятия в новую структуру – это процесс глобальный и длительный, и сейчас мы глубоко анализируем все направления деятельности. Мы смотрим на практику работы зарубежных стран, есть экспериментальные площадки, например, по доставке писем в электронном виде, что в скором времени будет актуально и востребовано. Вполне возможно, что помимо услуг почтовых отправлений, финансовых услуг, продажи товаров народного потребления "Почта России" будет выполнять и социальные", - рассказал Андрей Ершов.

По его словам, в Тюменской области работают более 400 отделений связи, из них около 300 - в сельской местности. Во многих небольших селах и деревнях складывается ситуация, когда нет участкового, социального работника, есть только почтальон. Именно в таких местах отделение необходимо жителям и как магазин, и как банк.

Ведущим направлением деятельности компании остается отправка и доставка почтовых отправлений. В нем за последние годы многократно увеличился посылочный объем. В среднем, считая самых пожилых жителей и младенцев, каждый тюменец ежегодно получает по три-четыре посылки. Учитывая возросший спрос, компания внедряет новые сервисы, постоянно совершенствует систему услуг по отправке и доставке посылок.

"Около 90% жителей региона получают посылки по электронной подписи. Самостоятельно отслеживают путь отправления через трек, сканируют штрих-код в мобильном приложении, получают смс-код и забирают посылку буквально за несколько минут. В декабре общедоступным и популярным в регионе стал другой ресурс – отправление посылки без очереди, также за несколько минут с помощью предварительного оформления и мобильной оплаты", - добавил директор Тюменского филиала "Почты России".

Он рассказал о возможности доставки посылок на дом. Приложение "мобильный почтальон" позволит получить посылку весом до двух килограмм по указанному адресу через почтового курьера.

"Сейчас воспользоваться новой услугой могут не только жители Тюмени и Тобольска. Получить посылку домой или на работу в удобное время можно в Винзилях, Богандинском, Боровском, Московском", - рассказал Андрей Ершов.

Организовать услугу в других городах и сельских районных центрах в ближайшее время не планируется. Как пояснил директор тюменского филиала, даже в Тобольске, самом крупном городе юга региона после областного центра, курьерская доставка пока не окупается, однако спрос есть, и "Почта России" идет навстречу интересам клиентов.

"Почта России" давно не монополист, это конкурентоспособная компания, предлагающая современные сервисы в получении по всем направлениям услуг", - подытожил директор филиала.

Ирина Кургузова