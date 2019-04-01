17 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по социальному развитию.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется торжественное мероприятие, посвященное 110-летию со дня рождения Ю. Г. Эрвье.

В Тобольске в 16 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4) начнется образовательная встреча "Топ принципы работы в команде" в рамках "Битвы проектов".

Этот день в истории:

1610 — английский исследователь Генри Гудзон отправился в плавание, в котором он открыл Гудзонов залив.

1824 — подписание российско-американской конвенции об определении границы русских владений в Северной Америке.

1839 — после распада федерации республик Центральной Америки образовалось государство Гватемала.

1877 — Лев Толстой закончил роман "Анна Каренина".

1891 — Александр III подписал рескрипт о строительстве Великого Сибирского пути (Транссиба).

1894 — родился Борис Щукин, актер, народный артист СССР.

1941 — подписание акта о капитуляции югославской армии во время Второй мировой войны.

1968 — в СССР впервые вышла в эфир телепрограмма "В мире животных".

1970 — Пол Маккартни издал первый сольный альбом McCartney.

1986 — принято постановление ЦК КПСС "Об основных направлениях ускорения решения жилищной проблемы в стране", согласно которому каждая семья должна была иметь отдельную квартиру или дом к 2000 году.

1992 — за Россией закреплены два официальных названия — "Российская Федерация" и "Россия".

2014 — умер Габриэль Гарсиа Маркес - колумбийский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1982).