VR-технологии намерены освоить в школе Луизы Носковой

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени созданы хорошие условия для развития талантливой молодежи. Накопленный опыт работы с молодыми спортсменами можно успешно транслировать и в другие регионы. Главное в этом - объединение людей, желающих работать.

Об этом сообщила директор областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луиза Носкова на пресс-конференции в информационном агентстве "Тюменская линия".

"Человеческий капитал - это самое главное, все необходимое у нас уже есть, - отметила Луиза Носкова. - Условия и необходимые управленческие решения правительство области нам предоставило".

Сегодня в областной школе олимпийского резерва занимаются 98 человек: 49 биатлонистов и 49 лыжников, с которыми занимаются 16 тренеров. В планах работы школы - применение VR-технологий.

"Технология новая, но цифровизация всех сфер жизни идет полным ходом и от этого мы уже никуда не денемся. Поэтому и мы хотим двигаться в этом направлении, - рассказала Луиза Носкова. - Так, спортсмен, получивший травму, оказывается в тренировочном вакууме. Но тренировки могут быть разными, в том числе и через VR-технологии. Мы хотим попробовать это, оценить с научной точки зрения. Выяснить, поможет ли такая тренировка спортсмену не терять форму в период реабилитации. Наука и практика должны идти вместе".

Для воспитанников школы олимпийского резерва прошедший сезон стал весьма результативным. Молодые лыжники и биатлонисты участвовали как в региональных и российских, так и в международных соревнованиях, где они завоевали 102 медали: 41 золотую, 27 серебряных и 34 бронзовых.

На первенстве мира среди юниоров в Словакии в феврале 2019 года участвовали Ксения Шнейдер, Ильдан Бакиев и Виталий Гатилов. Илья Анисимов, Станислав Ильиных, Павел Мещаков и Дарья Малышкина выступили на XIV Европейском юношеском олимпийском зимнем фестивале в Сараево.

Николай Ступников