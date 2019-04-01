ТВ-приставок в тюменских магазинах хватит всем

фото РТРС фото РТРС

В тюменских магазинах наблюдается устойчивый спрос на оборудование для прием ТВ-сигнала. Интерес к товарам вызван отключением аналогового вещания в регионе.

Поездка по нескольким крупным магазинам города показала, что продавцы заранее подготовились к покупательской активности. Консультанты готовы помочь с выбором оборудования, информация о том, как подключить и настроить приемники, отражена в стикерах, листовках, буклетах, транслируются тематические видеоролики. В магазине "Саша", например, для большей наглядности установили телевизор с подключенной приставкой.

"Продажи оборудования для приема телесигнала увеличились еще в начале апреля. Покупают его в основном пенсионеры и те, кому новый телевизор пока не по карману. Средняя цена приставки – 1 тыс. - 1 тыс. 200 рублей. За 15 апреля продали около 70 приставок. Проблем с наличием товара нет, - рассказывает продавец-консультант Азамат Дауров. - При продаже подсказываем, как подключить оборудование. Для наглядности картинки распечатали. На всякий случай даем с собой специальный бюллетень".

В продаже также есть антенны. Они проверены – консультанты могут подсказать, где какие антенны ловят, на каких этажах, в многоквартирнике или частном доме и предлагают именно те, которые будут показывать в конкретном месте.

Покупатели в магазине отмечают, что о переходе на цифровое телевещание знают давно. "Приставку купил еще в прошлом году, как только разговоры пошли об отключении аналогового телевещания. Сейчас пришел в магазин за переходником – оказалось, что без него не подключиться. Заранее не подготовился, потому что был в отъезде. Подключать буду сам – ничего сложного в этом нет", - считает Юрий Спицын.

Ольге Ивановой приставка нужна для того, чтобы быть в курсе событий, не выходя из кухни. "В квартире кабельное телевидение, за исключением кухни. Приставку не спешила покупать – надеялась, что телевизор 2009 года выпуска будет поддерживать сигнал. Вчера у меня осталось несколько каналов: РенТВ, "Домашний", ТНТ. Мне же хочется, чтобы были и основные, с новостями. Подключать буду сама – инструкция вложена, да и по телевизору рассказывают, как это нужно сделать", - сообщила Ольга.

Тюменка Нина Завьялова рассказала, что их семья к переходу на цифру подготовилась еще месяц назад. "Неожиданностью отключение аналогового телевидения не стало. Информация идет постоянно по ТВ, местные СМИ пишут. Когда стали называть конкретные стали, сразу пошли и купили все необходимое для перехода. Причем приставки самые дешевые, за 900 рублей. Работают отлично и дома, и на даче: звук хороший, изображение качественное, без помех", - отметила Нина Завьялова.

Напомним, благодаря переходу на цифровое телевещание 97% жителей Тюменской области теперь могут смотреть бесплатно 20 федеральных каналов: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр", "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".

Проживающие в труднодоступных населенных пунктах региона могут подключиться к спутниковому телевидению. Льготникам на покупку соответствующего оборудования выделяются деньги из областного бюджета. Такую компенсацию уже получили около 1,5 тыс. тюменцев.

Получить консультации по подключению специального оборудования для просмотра цифрового вещания, а также вызвать волонтеров можно по телефону региональной горячей линии 8-800-234-35-22. Информация о переходе на цифру также размещена на сайте смотри-цифру.рф.

Татьяна Тихонова