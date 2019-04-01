Более двухсот тюменцев обратились к цифровым волонтерам 15 апреля

Цифровое телевидение | Фото: ИА "Тюменская линия" Цифровое телевидение | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 220 заявок от тюменцев поступило к волонтерам после отключения аналогового телевидения 15 апреля. Жителям потребовалась помощь в настройке цифровых приставок.

В регионе помогают перейти на цифру более 600 волонтеров. Примерно 300 из них – ходят по заявкам жителей Тюмени. До отключения аналогового телевидения в штаб, который базируется в Центре добровольческого движения "Дзержинец", поступало около 50-70 обращений ежедневно. К увеличению числа заявок цифровые волонтеры подготовились заранее, рассказала главный специалист регионального департамента физической культуры и спорта и дополнительного образования Вера Казакова.

"Мы ждали такой реакции. Многие до последнего не верили, что отключат аналоговый сигнал. Пенсионеры трепетно относятся к телевидению, для них это связь с миром, источник новостей. Сейчас, когда они увидели цифровое изображение, для них настал праздник души", – поделилась наблюдениями Вера Казакова.

В Тюмени ежедневно работают более 50 добровольцев. Технический волонтер Дарья Маслова прошла обучение, затем трижды выезжала на подключение с куратором, и вот уже две недели девушка трудится самостоятельно. В день выходит по две заявки. Волонтеры приходят в назначенное время, предварительно позвонив.

"Встречают очень хорошо. Радуются, что к ним приехали и все сделали. Сложностей при подключении нет. Мы объясняем бабушкам и дедушкам, как вызвать поиск каналов через меню. И как переключать каналы, увеличивать и уменьшать громкость", – поясняет она.



Радушный прием и добродушное общение ждали Дарью в квартире 80-летней тюменки Нины Столешниковой. Волонтера вызвали ее дети. Добровольцам приходится справляться с разными техническими особенностями. Например, у Нины Андреевны телевизор с очень старым пультом. Пришлось искать нужные кнопки, чтобы настроиться на цифру. Если у волонтеров возникают сложности, подключается куратор: по телефону он консультирует, как справиться с техникой прошлого века.

Когда новое оборудование подключили, хозяйка дома по достоинству оценила качество изображения. Как призналась пенсионерка, она не ожидала, что ее старенький телевизор способен давать такую яркую картинку без помех. Порадовало Нину Андреевну и число каналов - ранее было всего два, которые сильно рябили, теперь их 20. Будет, что посмотреть, уверена она.



Напомним, благодаря переходу на цифровое телевещание 97 % жителей Тюменской области могут смотреть бесплатно 20 федеральных каналов: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр", "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".

Получить консультации по подключению специального оборудования для просмотра цифрового вещания, а также вызвать волонтеров можно по телефону региональной горячей линии 8-800-234-35-22. Информация о переходе на цифру также размещена на сайте смотри-цифру.рф.

Ирина Ромашкина