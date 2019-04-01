Шестнадцать мигрантов выдворили за пределы России из Тобольска

| Фото: ufms-info.ru | Фото: ufms-info.ru

16 мигрантов выдворили за пределы РФ в ходе рейдов, проводимых тобольскими полицейскими с начала 2019 года, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Полицейские проверяют места массового пребывания иностранных граждан, проводят проверки по месту их работы, особенно это касается крупномасштабных строек. В случае выявления нарушений нахождения на территории России иностранцев привлекают к административной ответственности.

Составлено более 200 административных протоколов. Чаще всего иностранцы проживают не по месту постановки на миграционный учет. Тобольские полицейскими выявили восемь резиновых квартир, общее число зарегистрированных иностранных граждан составило около 70 человек. Также выявляются нарушения в сфере трудовой деятельности, когда мигранты работают без разрешительных документов.

К ответственности привлечено четыре должностных лица, которые используют иностранную рабочую силу в нарушение норм миграционного законодательства.