18 апреля - события дня
В Тюмени в 9 часов в гимназии №16 (ул. Парфенова, 19) начнется всероссийская образовательная акция "Урок цифры".
В Тюмени в 10 часов в центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, корп. 3) начнется ярмарка вакансий рабочих мест для предприятий в сфере общественного питания.
В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию.
В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется лекция "Выступай: трюки успешного оратора".
Этот день в истории:
В 1789 году в Тобольске торжественно открыта типография Василия Корнильева - первая типография в Сибири.
В 1846 году американец Хаусс запатентовал телеграфный аппарат.
В 1902 году Дания стала первой страной, в которой отпечатки пальцев стали использоваться для установления личности преступников.
В 1922 году в Москве начал функционировать первый автобус.
В 1923 году основано спортивное общество "Динамо".
В 1927 году ленинградский комитет по делам изобретений запатентовал прибор искусственного дыхания.
В 1934 году американец Кентрелл открыл первую прачечную-автомат в городке Форт-Уорт (штат Техас).
В 1967 году завершено строительство искусственного Красноярского моря.
В 1968 году старый Лондонский мост продан американской компании, которая переправила его из Британии в Аризону, где он был вновь воздвигнут.
В 2001 году Михаил Горбачев получил премию от США "За глобальное взаимопонимание" в размере 10 тыс. долларов.