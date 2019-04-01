18 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в гимназии №16 (ул. Парфенова, 19) начнется всероссийская образовательная акция "Урок цифры".

В Тюмени в 10 часов в центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, корп. 3) начнется ярмарка вакансий рабочих мест для предприятий в сфере общественного питания.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию.

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется лекция "Выступай: трюки успешного оратора".

Этот день в истории:

В 1789 году в Тобольске торжественно открыта типография Василия Корнильева - первая типография в Сибири.

В 1846 году американец Хаусс запатентовал телеграфный аппарат.

В 1902 году Дания стала первой страной, в которой отпечатки пальцев стали использоваться для установления личности преступников.

В 1922 году в Москве начал функционировать первый автобус.

В 1923 году основано спортивное общество "Динамо".

В 1927 году ленинградский комитет по делам изобретений запатентовал прибор искусственного дыхания.

В 1934 году американец Кентрелл открыл первую прачечную-автомат в городке Форт-Уорт (штат Техас).

В 1967 году завершено строительство искусственного Красноярского моря.

В 1968 году старый Лондонский мост продан американской компании, которая переправила его из Британии в Аризону, где он был вновь воздвигнут.

В 2001 году Михаил Горбачев получил премию от США "За глобальное взаимопонимание" в размере 10 тыс. долларов.