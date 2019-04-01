Александр Моор: позаботиться о ветеранах может каждый

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Десять тысяч ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Тюменской области. Оказать благотворительную поддержку людям, ковавшим победу, может каждый, уверен губернатор региона Александр Моор.

"Безусловно, наши ветераны получают системную государственную поддержку, своевременное медицинское и социальное обслуживание. Но есть необходимость оказания иной помощи: организация поездок к местам боевой славы, обустройство захоронений, установка памятных знаков, участие в социально значимых мероприятиях для ветеранов за пределами региона, проведение дополнительной реабилитации, так нужной людям, пережившим суровые годы войны", - отметил он.

Напомним, что благотворительный счет "Благодарение победителям" работает при Тюменском областном совете ветеранов с 2010 года. На собранные средства помощь оказана почти 2 тыс. ветеранов.

"Благотворительная поддержка помогла ветеранам принять участие в юбилейных мероприятиях в городах воинской славы. Собранные средства были направлены и на установку памятной плиты воинам Тюменской области, погибшим при защите блокадного Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге и на многие другие созидательные дела", - напомнил глава региона.

В России нет семьи, которую бы не коснулась война. Подтверждение тому — шествие "Бессмертного полка" с нескончаемым людским потоком, несущим фотографии героев.

"Уважаемые жители Тюменской области, руководители предприятий и организаций, предлагаю в канун самого важного для нашей страны всенародного праздника – Дня Победы – внести посильный вклад в заботу о поколении героев и перечислить денежные средства на счет "Благодарение победителям". Благодарю лично каждого тюменца, принявшего участие в благотворительных акциях", - заявил Александр Моор.

Перечислить средства можно по следующим реквизитам:

Банк получателя: Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ г. Тюмени;

Получатель: Тюменская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

ИНН 7202029541, КПП 720301001

р/с 40703810967100036250;

БИК 047102651

Корр.счет 30101810800000000651

ОКПО 39339619

Назначение платежа: добровольные пожертвования на оказание поддержки ветеранам Великой Отечественной войны.

Екатерина Исаева