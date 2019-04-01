19 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов 30 минут в Тюменском кардиоцентре (ул. Мельникайте, 111) начнется научно-практическая конференция "Актуальные вопросы неврологии".

В Тюмени в 11 часов 30 минут в Тюменском театре кукол (ул. Кирова, 36) начнется открытие выставки фотографа Сергея Киселева.

В Тюмени в 12 часов в СК "Зодчий" (ул. Луначарского, 2, к. 5, концертный зал) начнется торжественное открытие международного молодежного архитектурно-художественного фестиваля "Золотая АрхИдея-2019".

В Тюмени в 12 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется совещание "О реализации национальных проектов "Производительность труда и поддержка занятости", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".

В Тюмени в 13 часов в отделении Пенсионного фонда РФ по Тюменской области (ул. Республики, 83а, 5 этаж) начнется пресс-конференция "Новый порядок предоставления социальной доплаты к пенсии".

В Тюмени в 14 часов в администрации города (ул. Первоомайская, 20, большой зал) начнется торжественная церемония награждения победителей областного конкурса "Жизнь – священный дар".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется круглый стол "Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ".

В Тюмени в 15 часов 30 минут начнется официальное открытие Многопрофильного клинического госпиталя Группы компаний "Мать и дитя".

В Тюмени в 17 часов в Тюменском государственном институте культуры (ул. Республики, 2) пройдут Дни чувашской культуры в Тюменской области "С верой в Россию, с любовью к Чувашии".

В Тюмени в 17 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется бесплатный мастер-класс по финансовой грамотности.

В Тюмени в 19 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется Всероссийская акция "Библионочь-2019".

В с. Успенка Тюменского района в 13 часов 30 минут часов в центре культуры и досуга "Родник" (ул. Коммунаров, 1) начнется мероприятие "Детство, опаленное войной".

Этот день в истории:

1563 - в Москве началось печатание первой книги "Апостол".

1563 - в Москве начала работать типография первопечатника Ивана Федорова и Петра Мстиславца.

1882 - умер английский естествоиспытатель, автор знаменитой теории эволюции живых организмов Чарльз Дарвин.

1902 - родился писатель, автор произведения "Два капитана" Вениамин Каверин.

1919 - Лесли Ирвин сделал первый прыжок с парашютом, раскрывающимся после прыжка.

1928 - было завершено издание первого Оксфордского словаря английского языка.

1935 - в СССР основано спортивное общество "Спартак".

1967 - на экраны вышел фильм Ролана Быкова "Айболит-66".

1984 - официально утвержден национальный гимн Австралии.

2000 - в Центральной Румынии открыто крупнейшее в Европе месторождение золота.