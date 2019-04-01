Тюменцам напомнили порядок вывоза мусора после субботников

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Управляющие компании должны организовать вывоза мусора с придомовых территорий многоквартирных домов после субботников. С территорий, прилегающих к организациям и учреждениям, их руководители. Вывоз мусора, собранного в парках, скверах, рощах, лежит на органах местного самоуправления. В контейнеры для твердых коммунальных отходов такой мусор складывать нельзя, напоминает пресс-служба ООО "ТЭО".

Региональный оператор призывает организаторов субботников заранее позаботиться о вывозе отходов после мероприятий по благоустройству. Для этого необходимо заключить договоры с компаниями, имеющими соответствующую лицензию.

В преддверии субботников, по согласованию с областными властями, региональный оператор начал поэтапно вывозить от контейнерных площадок ветки, обрезки деревьев, листву и прочее.

ООО "ТЭО" обращается к жителям области с просьбой не складывать такие отходы в баки, так как они могут повредить емкости и механизмы мусоровозов, а также заполняют весь объем баков. По уборке этих типов отходов задействована иная техника.

Напомним, разобранные строения, теплицы, заборы, бревна, строительные и прочие подобные отходы региональным оператором не принимаются. Собственники должны самостоятельно позаботиться об утилизации этих отходов, например, заключив договор с компанией, имеющей лицензию на обращение с ними.