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В Тюменской области стабильная ситуация в сфере межнациональных отношений

Общество, 20:09 18 апреля 2019

Итоги работы Координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области рассмотрели на очередном заседании 18 апреля.

В состав совета входят руководители 35 национальных общественных объединений и национально-культурных автономий. По итогам рабочей встречи было отмечено, что ситуация в сфере межнациональных отношений в Тюменской области сохраняет положительную динамику.

Еще один вопрос, рассмотренный на заседании - сложение полномочий и выход из состава совета председателя Игоря Шишкина. Соответствующее заявление обусловлено личным желанием Шишкина.

"Все руководители региональных национальных общественных объединений единогласно выразили слова благодарности экс-председателю за многолетний труд в сфере культуры и искусства, а также за поддержку национальных сообществ", - резюмировал заместитель председателя Координационного совета, председатель Национально-культурной автономии сибирских татар и татар Тюменской области Ришад Зиганшин.

Напомним, Координационный совет - общественная структура, которая объединяет представителей национальных объединений и автономий для гармонизации межнациональных отношений.

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# Координационный совет , межнациональные отношения

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