20 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменском институте культуры (ул. Республики, 152) начнется большой отчетно-выборный круг Союза казаков России.

В Тюмени в 10 часов в Городском шахматном клубе (ул. Червишевский тракт, 72а/1) начнется соревнования по шахматам в рамках XXI спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города.

В Тюмени в 12 часов в сквере Александра Моисеенко начнется фестиваль весеннего вдохновения "Делаю свой город лучше".

В Тюмени в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района пройдет День семьи.

В Нижнетавдинском районе в Центральной районной библиотеке пройдут познавательные мероприятия в рамках Библионочи-2019.

Этот день в истории:

1656 - в России появились медные деньги.

1865 - впервые объявлено о появлении безопасных спичек.

1901 - открыт Большой зал Московской консерватории.

1910 - комета Галлея максимально приблизилась к Земле.

1934 - впервые присвоено звание Героя Советского Союза. Его получила группа летчиков, спасавших челюскинцев.

1932 - в Ленинграде завод "Промет" освоил выпуск первых отечественных бензино-раздаточных колонок.

1933 - издательство "Молодая гвардия" приступило к выпуску серии "Жизнь замечательных людей".

1940 - в США был продемонстрирован первый электронный микроскоп.

1984 - создан государственный заповедник "Верхне-Тазовский" в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

1994 - вступил в силу договор о коллективной безопасности государств СНГ, подписанный в 1992 в Ташкенте главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

1996 - часы "Калатрава" 1939 года выпуска компании "Патек Филипп" были проданы на аукционе "Антикуорум" в Женеве за 1,78 млн долларов. Это самая большая цена за наручные часы.

2001 - впервые за всю историю британской поп-музыки участник "Биттлз" Пол Маккартни стал миллиардером.