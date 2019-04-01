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21 апреля - события дня

Общество, 18:00 20 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в №5 (ул. Мурманская, 31) начнется первый этап турнира по уличному баскетболу "SrteetBall Student".

В Тюмени в 13 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется воркшоп на тему "Каллиграфия" В рамках проекта CreativeHands.

Этот день в истории:

1792 - состоялось присоединение Царства Польского к России.

1910 - в Москве открылась Марфо-Мариинская обитель.

1937 - премьера "Анны Карениной" во МХАТе отмечается как событие государственной важности.

1939 - в Ленинграде открывается кинотеатр "Москва" - первый трехзальный кинотеатр в СССР.

1941 - в Кремле состоялось вручение сталинских премий.

1946 - после длительного перерыва вновь начинаются богослужения в Троице-Сергиевой Лавре.

1954 - СССР вступил в ЮНЕСКО.

1964 - начал транслироваться британский телевизионный канал BBC 2.

2000 - Госдума России ратифицировала договор о полном прекращении ядерных испытаний.

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